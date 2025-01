Da ufficio postale a casa dei servizi digitali

L’ufficio postale di Masi Torello al centro di una riqualificazione che lo porterà a essere trasformato in casa dei servizi digitali, operazione necessaria per permettere l’inserimento dei servizi Polis e migliorare la qualità dell’accoglienza. La sede è inserita nell’ambito del progetto "Polis – Casa dei servizi digitali", finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e la restante parte da Poste Italiane. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, dando un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di Masi Torello e altri centri nei prossimi mesi, in totale saranno 16, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione dove saranno disponibili i certificati Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, ovvero la banca dati unica del ministero dell’Interno, e i servizi "Atti di Volontaria Giurisdizione", con la possibilità di presentare le istanze di "Nomina amministratore di sostegno". Durante tutto il periodo dei lavori, i servizi saranno all’ufficio di Masi San Giacomo.