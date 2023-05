Dà un nome falso ai carabinieri Un ragazzo pakistano nei guai

Domenica i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno arrestato un cittadino pakistano, 22 anni, per aver dichiarato false generalità. In particolare, nel corso di uno dei servizi di perlustrazione del territorio, durante un controllo nelle strade della cittadina, il ragazzo non è stato in grado di esibire ai militari dell’Arma alcun documento, per cui è stato accompagnato nella caserma dove ha sede della Compagnia. Lì è stato sottoposto alle procedure di identificazione mediante il rilievo delle impronte digitali, all’esito delle quali è emerso che lo stesso aveva fornito un nome falso, molto probabilmente per nascondere l’irregolarità dei documenti di soggiorno. Pertanto, il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e rimesso in libertà, come disposto dall’autorità giudiziaria di Ferrara, in attesa del giudizio.