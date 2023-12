Da Unife alla regina Elisabetta. I profumi di Laura Bosetti Tonatto

Ieri sera su Rai1, a partire dalla mezzanotte, tra le storie dall’Italia e dal mondo raccontate a TV7 c’era anche quella di una ferrarese d’adozione, Laura Bosetti Tonatto, ‘naso’ italiano di fama internazionale. Tra i suoi clienti illustri, infatti, c’è stata anche la regina Elisabetta. La sua è un’arte che si insegna anche alla facoltà di Farmacia all’Università di Ferrara. Dal 1986 Laura Bosetti Tonatto crea profumi per le maggiori case cosmetiche e mèlange su misura. Dal 2006 entra a far parte dello staff di Unife, facoltà di Farmacia, come docente a contratto nel master di II livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche per il corso ‘Profumi: arte e produzione’ e ‘Aromacologia”. È ideatrice di un laboratorio culturale ‘Naso e Parnaso’ per lo studio dell’uso di essenze e aromi dall’antichità ai giorni nostri. La sua è un’arte a 360 gradi: ha infatti curato anche diverse mostre tra cui ‘Caravaggio un quadro, un profumo’ per il museo di Stato Ermitage a San Pietroburgo e la sezione olfattiva di ‘Aromatica: essenze, profumi e spezie tra Oriente e Occidente’ per il museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, ricreando, tra l’altro, l’Acqua Siriana (I secolo a.C.) e l’Acqua Admirabilis (1609) di Giovanni Maria Farina, diventata in seguito la famosa Acqua di Colonia. Ha realizzato una collezione su misura per la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Nel 2012 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere ordine al merito della Repubblica e nel 2013 del Chi è Chi del Giornalismo e della Moda awards 2013 a Milano: God save the Queen and fashion "Per le sue emozioni olfattive e per aver saputo trasformare l’arte e la cultura in fragranze". "Devo ringraziare mia nonna – racconta Bosetti Tonatto –. Fu lei a dirmi che il naso è posizionato tra gli occhi e la bocca proprio per amplificare gli altri sensi. E se non lo avessi usato, avrei perso una parte fondamentale della mia esistenza".