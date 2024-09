"Da venti giorni discarica a cielo aperto sotto casa"

Caro Carlino

Questa la situazione in via Carlo Cattaneo. Da circa 20 giorni e tre richieste di intervento il letamaio (aldamar in ferrarese, così forse lo capiscono) aumenta di dimensioni. E’ semplicemente vergognoso.

Nicola Deleonardis

Nella fotografia che ha inviato lo stesso lettore i cassonetti colmi, a fianco una montagna di stracci, materassi. Si vedono anche due poltrone di tessuto

Uno dei materassi è stato buttato anche contro il muretto

di confine di un’abitazione

Una discarica a cielo aperto