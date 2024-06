"Da Vigarano a Ferrara. Prima dei temi, bisogna restare vicino alla gente"

Da Vigarano a Ferrara, con l’auspicio di entrare in consiglio comunale. Alessandro Berselli si mette in gioco nella lista dell’Udc a sostegno di Alan Fabbri, e lo fa dopo una lunga esperienza da assessore a Vigarano Mainarda: "Ho 33 anni ma ho già un’importante trafila politica alle mie spalle nel comune in cui risiedo, un’esperienza che mi ha formato molto soprattutto nel contatto e nella vicinanza alle persone".

Qual è la sua proposta?

"Prima di andare a parlare di temi e contenuti, io credo che sia fondamentale far capire ai cittadini la ‘presenza fisica’. Noi ci mettiamo al loro servizio, a Vigarano quando ero assessore ho toccato con mano le esigenze dei residenti: in diverse occasioni è capitato che mi squillasse il telefono a notte inoltrata, e io c’ero. Bisogna ridurre la distanza dal cittadino all’amministratore".

Perché l’Udc?

"Perché il gruppo di lavoro che si è creato attorno a questo progetto mi ha convinto sin da subito. Siamo la casa dei moderati, di coloro che provano ad impegnarsi nella politica senza urla, schiamazzi e proclami ma con competenza, serietà e moderazione: sempre al servizio di Ferrara".

Ci dica i punti cardine del suo programma.

"A 12 anni sono entrato in Protezione Civile, nel mondo del volontariato e della beneficenza. Da quando sono giovane ho cominciato ad agire per il mio territorio senza secondi fini, e così voglio fare anche a Ferrara: per cui volontariato sicuramente al primo posto. E poi a livello di istruzione rimettere sul tavolo un percorso che porti dal Risorgimento al Dopoguerra, collegandolo in ambito locale anche alla riqualificazione dei nostri monumenti storici. Magari organizzando guide, mostre ed iniziative".

E sulla sanità?

"Mi occupo di rianimazione cardio-polmonare, e devo dire che mi è piaciuto molto il progetto dell’amministrazione riguardo a questa tema. Dobbiamo fornire alla cittadinanza una formazione a tappeto".

Cosa l’ha spinta a candidarsi?

"Così come ho fatto a Vigarano, se i ferraresi mi daranno fiducia sarò a loro completa disposizione. Avrò il cellulare sempre acceso per la risoluzione di qualsiasi problema, è fondamentale che i cittadini sentano la vicinanza di chi li amministra. Così ho fatto in questi anni, così farò in futuro nel caso in cui io venga eletto".