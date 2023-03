’Dae RespondER’, ecco la super app

Si chiama Dae RespondEr, l’app che allerta i defibrillatori e l’hanno scaricata oltre 13mila emiliano romagnoli. Si tratta di un’applicazione gratuita creata per aiutare il personale non sanitario nelle manovre di rianimazione precoci durante un arresto cardiaco. Essa prevede l’allertamento dei Dae RespondER che si trovano in prossimità di un arresto cardiocircolatorio, una mappatura dei defibrillatori ad uso pubblico più vicini alla propria posizione e la chiamata automatica al 118. In tutta la regione sono presenti 6.923 defibrillatori semiautomatici.