Dagli alloggi con terrazzo alla villa. Ecco il quartiere contemporaneo

Nella splendida cornice di Palazzo Pio è stato presentato in anteprima il nuovo progetto residenziale per Tresigallo, località del territorio di Tresignana. Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra la società Progeco, proprietaria del terreno, l’Impresa di Costruzione Edile House e l’Agenzia Immobiliare Re/Max House Business, prevede la nascita di un nuovo quartiere contemporaneo nell’area di 20.000 metri quadrati tra via De Gasperi e via Nilde Iotti: "In questo splendido nuovo quartiere contemporaneo – spiegano i promotori –, troveranno spazio diverse tipologie di unità abitative, dall’appartamento alla villa, tutte con terrazzi privati, giardini loggiati e spazi verdi. La progettazione, a cura della Società Formae, uno dei più importanti Studi di Ingegneria di Ferrara, si è ispirata agli elementi base dell’architettura razionalista che contraddistingue il paese di Tresigallo, introducendo scelte progettuali improntate al comfort e all’eleganza".

L’evento che si è tenuto a Palazzo Pio - alla presenza delle Istituzioni e del sindaco di Tresignana Laura Perelli – ha inteso coinvolgere per primi direttamente gli abitanti del territorio. Come riportato dai promotori del progetto, per gli interessati è già possibile avere informazioni e dettagli più precisi chiamando gli operatori degli uffici di Via Bologna 120/A di Ferrara al 0532-413330".