"Dagli anni ’60 a oggi, il nuovo volto dei Lidi"

Ha visto cambiare il mare, i lidi dalle finestre del suo albergo, uno dei pochi – si contano ormai sulle dita di una mano – che ancora aprono le porte ai turisti, l’insegna diventata un simbolo, uno spaccato della storia della nostra costa. "La mia famiglia viene da Modena – spiega Nicoletta Castagnetti, titolare con la figlia Elisa del Logonovo –. I miei genitori nel 1965 presero in gestione l’hotel Conca del Lido, sempre agli Estensi. Comincia da lì questa bella avventura, fatta di mare e accoglienza, dietro il bancone del mondo dell’ospitalità".

Dal Conca del Lido al Logonovo. "Era stato costruito negli anni Sessanta, mio padre in un primo tempo subentrò nella gestione. Poi riuscì, anno dopo anno, sacrifici su sacrifici, a rilevarlo. Adesso portiamo avanti quella che è una storia di famiglia io e mia figlia, Elisa". Due donne al comando. E non solo. "Il personale che abbiamo è quasi tutti femminile, su 23 dipendenti solo 2 sono uomini". Qualcuno potrebbe dire beati tra le donne. Insieme al cane, la mascotte del Logonovo che ha un curioso nome, Lancillotto. "Quanto sono cambiati i lidi, il turismo sulla nostra costa? Tanto, tantissimo. Mio padre certo ha fatto sacrifici, ha dato vita a questa impresa ma si è anche trovato davanti gli anni del boom. Sui lidi si riversava una marea di turisti, tanti gli stranieri, in alcuni mesi sembrava una provincia della Germania. Pieno, pieno di turisti tedeschi. Mi riferisco agli anni Ottanta, una lunga coda con grandi numeri che è proseguita negli anni, fino ad andare a scemare. In quel periodo d’oro eravamo noi a dettare tendenze, mode, a fare da battistrada alla costa di Rimini. Adesso non è più così. E lo testimoniano i numeri degli alberghi, da una ventina siamo scesi a poco più di cinque". Un triste elenco, al lido degli Scacchi non c’è nemmano un albergo, a Porto Garibaldi uno solo, Nazioni uno solo".

Castagnetti ci crede, ha puntato sull’innovazione, arricchito l’offerta. "Noi siamo aperti tutto l’anno, questo è il mio mestiere da quando ero una ragazzina, credo di riuscire a capire dove va il mercato del turismo, come muovermi. I miei genitori hanno costruito un impero, che io devo farlo vivere". Lei il turismo tutto l’anno, quello che tutti auspicano e da tempo, l’ha realizzato già. "Siamo aperti per 12 mesi, sempre. Lavoriamo con il mondo del business, delle imprese. Ogni giorno dobbiamo inventerci e reinventarci, e le cose funzionano. Quest’anno abbiamo aperto la cucina una quindicina di giorni prima rispetto al periodo canonico". Nicoletta Castagnetti ha due nipoti, di 12 e 7 anni. Una garanzia che questa dinasty dell’accoglienza, un simbolo della storia del lidi vada avanti, il testimone alle future generazioni.