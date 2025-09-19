Dagli etruschi alla classica anguilla. La street art nei muri delle case

I colori della street art arrivano a Comacchio nell’ambito del Manufactory Project Festival diretto dal comacchiese Riccardo Buonafede, ormai noto a livello nazionale ed internazionale, che si distingue per la sua eleganza calligrafica e iperealista quando rappresenta volti umani, oggetti o frammenti di paesaggi. Murales che artisti di fama mondiale nel campo della Street Art stanno completando a Comacchio, nei muri di alcune case di via Spina e nella facciata del capannone dove vengono realizzate le barche allegoriche del Carnevale sull’Acqua. Si può osservare un cratere etrusco dove la figura mitologica di Ettore diventa il fiocinino comacchiese che porge l’anguilla pescata in Valle a sua moglie, per sfamare la famiglia. Una "guerra" che i comacchiesi, in passato, affrontavano ogni giorno per poter sostenere i loro cari. Una rivisitazione dell’iconografia classica diventa la rappresentazione di uno dei tre lavori del Manufactory Project Festival edizione 2025. Gli street artist hanno iniziato a lavorare da venerdì scorso e "non dipingono solo sui muri ma realizzano anche fumetti e lavori creativi per band famose nel mondo - sottolinea il direttore Buonafede - come ad esempio i Fingaz che hanno collaborato con gli U2 e nel dipingere, a Comacchio, hanno usato le tecniche più disparate per colorare le pareti delle case che danno su una delle strade di ingresso più importanti di Comacchio". Artisti da tutto il mondo che con i loro stili trovano a Comacchio un luogo d’incontro e di confronto. E’ l’obiettivo condiviso dall’assessorato alla cultura Emanuele Mari col Comune lagunare. Il sindaco Pierluigi Negri, dopo il saluto di benvenuto di venerdì scorso agli artisti, ha voluto visitare di persona il work in progress dei lavori che il direttore artistico Buonafede definisce come "delle vere e proprie opere di arte contemporanea". A Comacchio, per il Festival sono arrivati il gruppo Broken Fingaz, un collettivo di street artist psych-pop, originario di Haifa, in Israele, la cui arte è apprezzata a livello mondiale. Deso, Tant e Unga, questi i nomi dei membri del team, nati nelle montagne vicino Haifa e attraverso la loro formazione, all’interno di una piccola comunità di artisti, potuto sperimentare varie forme creative. C’è poi l’artista italo-brasiliano André Lima Rodriguez, in arte Deco, che nel paese di origine, prende parte ad una serie di iniziative sociali creative nelle favelas, per poi trasferirsi in Italia e sta dipingendo la facciata del magazzino delle barche allegoriche del Carnevale sull’Acqua. "Queste opere - conclude Negri - sono un biglietto di benvenuto a Comacchio".

Claudio Castagnoli