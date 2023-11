Dagli scavi nei giardini è affiorata una sorpresa: una capsula del tempo

Una sorpresa è emersa durante gli scavi nei giardini del centro, nell’ambito della riqualificazione e restauro di piazza della Libertà previsti nel progetto Pnrr ‘Rigenera Copparo’. Nel terreno, infatti, è stata ritrovata una capsula del tempo. Il contenitore raccoglie un cartellone, un registro e delle monete, delle lire, a testimoniare ai copparesi di epoca futura quale conio vigesse in quel momento. Nel cartello scritto e disegnato a mano (seppur poco leggibile perché l’acqua è riuscita a insinuarsi nel tubo imbevendo la carta) è tracciata la storia di questo lascito: "Oggi, 25 aprile 1992, vengono inaugurati i restauri conservativi della fontana". A Copparo era infatti sorto un Comitato per sostenere l’intervento a salvaguardia di ‘questa superba fontana monumentale, dedicata ai caduti di tutte le guerre’, di cui si testimonia la costruzione a partire dagli anni Trenta. Come si racconta nel documento, nella sala consiliare del municipio si era costituito il Comitato Generale ‘Pro Fontana Caduti’, "cui aderirono in esemplare slancio l’Amministrazione municipale, le associazioni combattentistiche e d’arma, la parrocchia e i cittadini sensibili al pubblico bene, per procedere rapidamente al restauro conservativo dell’insigne monumento". Alla successiva raccolta fondi aderirono numerosi: enti, mondo associativo e molti cittadini parteciparono al finanziamento dell’opera di ripristino eseguita su progetto del geometra comunale Antonio Antonellini, con la direzione lavori del geometra Gabriele Pellizzola. Gli elenchi delle "spontanee, generose elargizioni" sono stati inseriti nella capsula. Una testimonianza che rappresenta dunque un emblematico passaggio di testimone.

v.f.