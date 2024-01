Dagli spaghetti-western a Mission. C’era una volta... Ennio Morricone

Riprendono le domeniche di Ferrara Musica al Ridotto con “Raccontare Morricone”, uno dei suoi appuntamenti più attesi. Oggi, alle 10.30, saranno protagonisti il violinista Marcello Corvino assieme al pianista, direttore d’orchestra e compositore Aurelio Canonici, con un programma monografico dedicato alle colonne sonore del grande compositore romano.

Le più famose partono dagli spaghetti-western di Sergio Leone, che diedero notorietà a Morricone a metà degli anni Sessanta, e approdano ai grandi titoli anni ‘80 come “C’era una volta in America” (1984), “Mission” (1986) e ‘Nuovo Cinema Paradiso’ (1988). Accanto ad esse troveranno spazio brani meno frequentati come il tema principale dal film di Patroni Griffi “Metti una sera a cena” (1969) e la canzone di Mina “Se telefonando”, composta nel 1966 su testo di Maurizio Costanzo. Morricone ha vinto tre Grammy Awards, tre Golden Globe, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi. Guest star del matinée sarà il soprano Yulia Merkudinova, molto apprezzata dal pubblico per le sue partecipazioni alla stagione lirica del Teatro Comunale di Ferrara.

ð 0532/202675.