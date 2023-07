Dagli Stati Uniti al teatro Comunale In scena i giovani talenti di Toledo

Dagli Stati Uniti a Ferrara, per esibirsi al Teatro Comunale Claudio Abbado. L’appuntamento è per oggi alle 18 (l’ingresso è gratuito): sul palco ci saranno i giovani musicisti della Greater Toledo International Youth Orchestra (Gtiyo). La formazione musicale di archi rappresenta la città di Toledo (Ohio) che è – da circa un anno e mezzo – gemellata con Ferrara. Per i giovani musicisti statunitensi quella ferrarese sarà anche l’occasione di celebrare la ricorrenza dei 10 anni dalla fondazione della Gtiyo. "La nostra orchestra sarà ancora una volta a servizio, come delegazione ufficiale, in una delle città a noi gemellate. La performance che metterà in campo rappresenta una delle visite internazionali che in questi anni ha usato il linguaggio universale della musica per rafforzare le reciproche relazioni culturali. Il talento dei nostri musicisti che si esibiranno a Ferrara sono sicuro che rifletterà il meglio che la nostra città ha da offrire" ha scritto nei giorni scorsi il sindaco di Toledo Wade Kapszukiewicz, ringraziato dal primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri. I due rappresentati delle città gemellate si sono incontrati a Ferrara il 9 novembre 2021 in occasione della firma del patto di gemellaggio e circa un anno dopo, a ottobre 2022, a Toledo, quando – tra le altre cose – il museo americano fondato dal maestro vetraio Edward Drummond Libbey ha disposto il via libera al prestito d’opera di un capolavoro di Lorenzo Costa per la grande mostra a palazzo dei Diamanti, da poco conclusa, ‘Rinascimento a Ferrara’.

Fondata nel 2013 dal direttore Yang Kun Song, la Greater Toledo International Youth Orchestra raduna giovani strumentisti da tutto l’Ohio e, com’è tradizione delle formazioni scolastiche americane, esegue un repertorio eclettico, diversificato tra musica popolare e classica. La musica cinese tradizionale e moderna è ciò che più caratterizza i concerti della Gtiyo: una scelta che si deve al maestro Yang Kun Song, nato a Pechino, violoncellista di formazione e poi didatta e direttore d’orchestra dal pregiato curriculum. Il concerto di Ferrara si aprirà nel segno del repertorio classico per archi con una sinfonia di Federico Secondo di Prussia, per proporre poi brani ispirati al folklore irlandese e statunitense, come ‘Fiddle Fever’ o la ‘Fantasia on Shenandoah’, ‘Fiddle Dance’ e ‘Going’ to Boston’, basata, quest’ultima, su motivi di danza originari degli Appalachi. Queste composizioni si alterneranno ad altre di matrice più orientale come ‘The White-Haired Girl’ tratta da un balletto cinese degli anni Cinquanta o ‘You and Me’, l’inno ufficiale di Pechino 2008.