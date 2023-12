Dai banchi alla realtà. Gli studenti vanno a lezione d’impresa

Sui banchi di scuola si simula un’impresa. Si chiama ‘Simulin Fe’ un progetto che si terrà a Jesolo dal 13 al 15 marzo e a Lido degli Scacchi per la Fiera delle imprese simulate dal 23 al 25 ottobre. Il progetto è realizzato da Città del Ragazzo, Emil Banca e Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna con il patrocinio del Comune di Ferrara e con le istituzioni scolastiche di Ferrara e provincia. L’iniziativa è stata presentata in municipio dall’assessore Dorota Kusiak, direttore Città del Ragazzo Antonio Marchini, referente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara Maria Mancino, il responsabile Terzo Settore Emil Banca Alberto Montanari, il presidente e il vicepresidente di Federmanager Massimo Melega e Andrea Barbieri. Presenti le delegazioni degli istituti Aleotti-Dossi, Bachelet, Einaudi e Taddia. Circa 150 gli studenti coinvolti, che andranno a gestire 7 imprese simulate con il referente nazionale Simulimpresa Città del Ragazzo Giuseppe Sarti insieme a Silvia Sturaro e Riccardo Anteghini, il coordinatore del progetto Pcto per Federmanager Paolo Bassi, e di Federmanager Monica Dall’Olio; Massimiliano Tolone; Lorenzo Loberti; Federico Poli; Bruno Fregna; Gian Luca Balboni, Luca Stradiotto; Maddalena Manfrini. "Iniziativa coinvolgente – spiega Kusiak – per promuovere la cultura d’impresa tra gli studenti".

Mario Tosatti