Dai bisogni ai progetti "Volontariato più forte"

VIGARANO

Dalla mappa dei bisogni alla cooprogettazione: Vigarano lancia il bando per creare la ‘Consulta dell’inclusione’. Il bando è appena stato pubblicato. E’ aperto a tutte le associazioni e alle realtà che operano accanto alle persone più fragili e che mettono in campo, nelle loro identità e durante il corso dell’anno, iniziative rivolte agli altri e a chi ha più bisogno di incontrare, socializzare, condividere. Adesso potranno individuare insieme i bisogni e da qua progettare insieme all’amministrazione comunale. C’è tempo fino al 30 aprile per candidarsi. "L’obiettivo – spiega l’assessore Francesca Lambertini - é quello di creare una Comunità inclusiva e potenziare il volontariato. Nasce in un quadro di valorizzazione e riqualificazione dei Sevizi sociali che stiamo portando avanti e la voce delle associazioni è più che mai importante". Un gruppo di incontro e di confronto: "Punta ad essere un organo di partecipazione voluto in seno ad un progetto di potenziamento e miglioramento dei servizi sociali – aggiunge la Lambertini – in un primo momento l’obiettivo sarà quello di far emergere le problematiche del nostro territorio per far nascere poi un percorso di cooprogettazione fra l’ Amministrazione e le associazioni". Da qui un primo lancio dell’invito nei giorni scorsi: "Durante il Congresso provinciale che si è tenuto a Vigarano Pieve – aggiunge la Lambertini - abbiamo invitato l’Avis a partecipare ai lavoro della Consulta dell’inclusione che si occuperà di Inclusione e Fragilità sociale". E proprio Avis si è dimostrata molto sensibile e attenta ai valori condivisi in questa consulta. "Sono molto felice che si sia arrivati al punto di realizzare questa consulta – sottolinea il sindaco Bergamini -. Un progetto portato avanti con l’assessore Lambertini, il vicesindaco Zanella, l’intera giunta. Sarà importante – sottolinea – anche perchè è la prima volta. Confidiamo che possa partire molto presto. Si va a creare una struttura che analizzerà le criticità e indicherà quali sono le linee da seguire: una dimostrazione di senso civicodel territorio". Un primo passo verso un territorio più aperto per chi ha fragilità: "E’ dedicato all’autismo – aggiunge -. Stiamo portando avanti nuove forme di comunicazione".

Claudia Fortini