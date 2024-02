Dai bonificatori al trattore 4.0, storia di una terra

La storia dell’agricoltura ferrarese torna a vivere grazie all’intervento di alcuni esperti che hanno percorso, con il loro approfondito excursus, gli anni, i cambiamenti, tradizioni che si tramandano di generazioni, i punti fermi di un territorio a partire dalla bonifica che quel territorio ha disegnato strappandolo all’acqua. Fodamentali l’inventiva e la determinazione di persone che sono diventate un po’ un simbolo. Come Alessandro Navarra. Con una tappa che ha riguardato la trattazione delle principali connotazioni dell’agricoltura ferrarese a cavallo di due secoli, l’800 e il ‘900.

‘Musica e parole’, il titolo dell’evento per il centenario della Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra. In chiusura delle iniziative che sono state organizzate dalla Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra per celebrare il suo centenario di istituzione, nei giorni scorsi è stato presentato al pubblico un progetto storico-culturale, dal titolo appunto di ‘Musica e Parole’, che ha visto l’alternarsi di voci narranti a un concerto di canto popolare. Nella prestigiosa sede della Fondazione, lo storico Corrado Pocaterra e l’etnografo Gian Paolo Borghi hanno intrattenuto il folto uditorio con brevi interventi tutti mirati alla divulgazione di importanti aspetti di storia dell’agricoltura ferrarese, esaminata anche attraverso l’opera di Alessandro Navarra (tra i protagonisti di quella fondamentale epica) e dei figli Gustavo e Severino. L’incontro è stato valorizzato dall’apprezzata esibizione del coro polifonico “I Milurdìn ad Franculìn”, diretto da Elisabetta Vincenzi, che ha autorevolmente proposto un’antologia di canti popolari, risultato di ricerche etnomusicali realizzate a suo tempo nel territorio ferrarese. La storia narrata, quindi, è stata affiancata dalla storia cantata, grazie a una formula inedita che si è rivelata decisamente fruibile dal pubblico.

La carrellata storica e musicale ha affrontato aspetti spazianti un arco temporale otto-novecentesco scandendo processi evolutivi e metamorfosi di un territorio da sempre vocato all’agricoltura. Introdotto dai saluti di benvenuto di Nicola Gherardi Ravalli Modoni, Presidente della Fondazione,

l’appuntamento culturale ha cronologicamente focalizzato diverse avvincenti vicende territoriali, ad iniziare dalla fantastica storia della bonifica e proseguendo con la trattazione delle principali connotazioni dell’agricoltura ferrarese nell’800 e nel ‘900, nonché con la biografia e l’opera dei fratelli Gustavo e Severino Navarra, con particolare riferimento alla loro auspicata Scuola Pratica di Agricoltura. Il viaggio canoro effettuato dai “Milurdìn ad Franculìn” ha invece posto in luce vari testi popolari tratti da repertori otto-novecenteschi, dal canto degli “scariolanti” a quello delle mondine, dalle ballate d’amore alla satira.

Il coro si è pure avvalso di canti raccolti nei territori centese e mirabellese quasi un secolo fa dal musicologo Enzo Masetti. “Musica e Parole” si è opportunamente concluso con una relazione di Nicola Gherardi Ravalli Modoni. E’ intervenuto sul ruolo attuale e futuro della Fondazione e sui suoi più importanti progetti per proiettare l’agricoltura ferrarese in ambiti sempre più innovativi, pienamente in linea con il terzo millennio.