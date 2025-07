Dai campi ai bar in spiaggia: "Il decreto flussi, passo avanti. Ma vanno rispettati i tempi"

Dopo i 450mila del triennio 2023-2025, il nuovo decreto flussi apre le porte a 164.850 quote per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. In totale 500mila lavoratori stranieri. Il provvedimento riguarda stagionali e non, colf e badanti. Per il mondo dell’agricoltura della nostra provincia è previsto l’arrivo di 155 braccianti per il primo anno. Ma grande è la fame di braccia nelle campagne.

"Un bel passo avanti", precisa Francesco Manca, presidente di Confagricoltura. Una pausa, poi aggiunge: "La direzione è quella giusta, la risposta del governo ad una legittima richiesta che arriva di un settore cruciale per il paese è stata ascoltata. Solo un appunto, ci saremmo aspettati qualcosa in più. I campi hanno un forte bisogno di forza lavoro, è il motore per far funzionare il settore". Il pensiero poi va all’altro strumento, strumento spesso discusso, i click day. "Trascorre troppo tempo dalla richiesta di manodopera all’arrivo tra i filari, ci sono agricoltori che hanno atteso mesi. Questo strumento va migliorato, non deve essere una lotteria".

Una lotteria nelle cui maglie si infiltrano organizzazioni criminali che usano i click day per far entrare stranieri nel paese, finte imprese agricole che prenotano personale, intascano i soldi e poi spariscono. Come spariscono quelle persone che arrivano in Italia, fantasmi che scoprono all’improvviso che quella destinazione – l’azienda, un po’ di futuro – non c’era stata mai. E’ positivo sui 141mila arrivi destinati all’agricoltura nei prossimi tre anni anche il direttore di Coldiretti, Alessandro Visotti. "Un numero buono, parliamo di 29mila lavoratori in più rispetto al precedente decreto, il 6%. La strada da percorrere è questa, una strada che può far uscire le campagne dalla grande difficoltà che stanno vivendo da anni quando devono trovare personale, braccianti". Anche lui bacchetta il click day. "Deve essere più flessibile, in questo momento è difficile riuscire ad accedere, difficile riuscire ad avere manodopera in tempo per la produzione. Non può esserci una sola data, devono esserci più scadenza nel corso dell’anno. E soprattutto se chiedi dipendenti per la raccolta delle frutta magari a luglio non è che questi poi ti arrivano l’anno dopo, in pieno inverno. Come del resto è successo, più volte. No, qui non ci siamo". Visotti poi butta sul tavolo un’altra carta. "Dobbiamo cercare di trattenere queste persone in Italia, integrandole, magari con corsi di alfabetizzazione, dando loro gli strumenti per poter restare nel nostro paese. Solo così si farà un reale passo avanti, solo così l’agricoltura riuscirà ad uscire dalla maledizione della mancanza endemica di manodopera". Oltre un terzo della forza lavoro nei campi proviene da Paesi esteri, con lavoratori rumeni, indiani, marocchini, albanesi e senegalesi tra i più numerosi. Alla finestra la criminalità, pronta ad allungare gli artigli. "La gestione delle associazioni agricole consente di togliere spazio ai fenomeni criminali a partire da quello del caporalato transnazionale, rilevato nell’ultimo rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, elaborato da Coldiretti, Eurispes e Fondazione Osservatorio agromafie", precisa Visotti.

Stefano Calderoni è il presidente di Cia Agricoltori Italiani Ferrara. Ribadisce la centralità del decreto flussi. "Uno strumento indispensabile – sottolinea – per garantire la manodopera necessaria nei momenti cruciali dell’attività stagionale. Tuttavia, le difficoltà operative e strutturali che lo accompagnano da anni ne limitano fortemente l’efficacia. Il principale ostacolo riscontrato dalle imprese agricole riguarda i ritardi cronici nella pubblicazione e nell’attuazione del decreto, che spesso arriva a stagione inoltrata, rendendo difficile — se non impossibile — l’assunzione dei lavoratori extracomunitari nei tempi utili. A questo si aggiungono procedure burocratiche complesse, tempi lunghi per il rilascio dei nulla osta e difficoltà nella gestione informatica delle domande". I cartelli lungo i campi, a margine di un frutteto. "Cercasi trattorista", a caratteri cubitali, le auto che passano sulla statale 16.

