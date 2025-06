Dai cantieri in Super all’imbuto della Romea: "Stesso mare, stessi disagi. Ecco cosa cambiare"

Luca Callegarini, responsabile di Confesercenti, è presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del lido di Volano. Mette le mani avanti: "La stagione è partita con il piede giusto, giugno con queste temperature ha portato turisti, fatto girare i sette lidi". Poi arrivano le note dolenti. La prima, il traffico. "Ci sono turisti che arrivano in spiaggia stremati, come se toccassero terra. Si fanno ore sulla Superstrada. E non per i cantieri che ci sono nella parte finale, ma per quell’imbuto che si forma all’uscita dall’A13. Si imbottigliano nei lavori appena escono dal casello. Il due giugno, se non ricordo male, è stata proposta la viabilità alternativa. Alcuni villeggianti con il navigatore si sono trovati in mezzo ai campi. Mi chiamavano disperati, non sapevano più se sarebbero riusciti ad arrivare".

Non c’è solo la Super. Di nuovo Callegarini. "L’altro imbuto è l’immissione alla Romea, il ponte di Porto Garibaldi un incubo che si ripropone ad ogni stagione, da anni. Ho perso la memoria, lì il caos e le code ci sono sempre stati, come il mare, il sole, il cielo. Immutabili". Il destino. Una nota positiva, a metà. "Quest’anno un tenue braccio di ferro per la movida, per la musica a palla la notte. I locali cercano di rispettare le regole, c’è più buon senso. E del resto i carabinieri fanno controlli frequenti e fanno bene". Dalla movida agli eventi. "Il baricento è Porto Garibaldi, questo non va bene. Le iniziative devono essere programmate su tutti i lidi, serve quella che io definisco un’animazione diffusa".

Nicola Ghedini, proprietario del Kursaal a Spina, è presidente di Cna Balneari. I lidi, il mare, la sua vita. Lo stabilimento al traguardo dei 25 anni. "Sì, la Super continua ad essere una maledizione. Anche a noi numerosi turisti hanno segnalato, esasperati, quell’imbuto costituito dai lavori che ci sono appena ti immetti. Poi ogni estate, il solito ritornello di Anas. Che a luglio e agosto non ci saranno i cantieri, che si fermano. Forse qualcuno non ha capito che giugno è estate, che chiudono le scuole. E che la gente va al mare". E trova le ruspe. Spezza una lancia a favore della Romea. "Hanno fatto i lavori, il manto stradale sembra il panno di un biliardo". Una pausa, una considerazione. "I turisti vengono al mare per noi, per gli stabilimenti balneari che sono diventati una macchina organizzativa in grado di offrire dalla colazione alla cena, dalla musica allo sport. Purtroppo, dobbiamo dirlo, all’interno, le attività sono chiuse, c’è poco e niente. Il 70% dei turisti viene qui perché ci siamo noi". Estate che vai, problemi che trovi. A cominciare dalla lotta tra le carte bollate per la movida. "La movida si controlla con telecamere poste all interno dei locali e nelle zone adiacenti l’entrata delle attività, nelle aree di deflusso. Serve una guardiania privata nelle serate degli spettacoli", dice Gianni Nonnato, presidente consorzio Nazioni, titolare dello stabilimento balneare Chalet del mare. La Super? "Il nodo del traffico si potrebbe risolvere se qualcuno ordinasse lavori prima della stagione. Ma sembra una missione impossibile".