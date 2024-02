Dai cattivi odori ai furti di biciclette. Copparo a caccia di una soluzione

Istituzionalizzare la commissione speciale cattivi odori, inserendola tra quelle previste nel regolamento del consiglio comunale. È questa la proposta avanzata nel consiglio comunale di Copparo che si è tenuto lunedì sera. Nel corso della seduta il presidente della commissione Diego Farina ha illustrato la relazione sul lavoro svolto dall’organismo consiliare incaricato di affrontare il problema dei miasmi che da tempo vengono avvertiti dai residenti nelle frazioni di Brazzolo e di Ambrogio (per i quali il comitato ‘Per Vivere Meglio’ ha fornito ampie testimonianze) e nel centro abitato di Copparo. La commissione, attraverso audizioni del comitato e dei cittadini, ha raccolto indicazioni utili a comprendere la portata della problematica. E ora i componenti della commissione (i consiglieri Diego Farina, Enrico Bassi, Carlo Bertelli, Enrico Bruciaferri e Michela Rossetti) ritengono indispensabile proseguire nell’impegno per giungere ad una soluzione. E’ stato chiesto al Comune di affidare l’esecuzione di indagini sugli odori "con un campionamento non solo puntuale in singole giornate al fine di indagare adeguatamente i fenomeni" e uno studio sugli esiti delle indagini, per individuare misure di eliminazione e/o mitigazione. Nel corso del consiglio sono stati illustrati due documenti che verranno discussi nella prossima seduta. Il primo è un’interpellanza della consigliera del Pd Martina Berneschi che ha chiesto conto dello stato dell’edificio ospitante la scuola d’infanzia Gulinelli "da diversi mesi problemi d’infiltrazione di acqua piovana, in occasione di precipitazioni anche di media identità". Al sindaco Fabrizio Pagnoni viene chiesto quale sia lo stato dell’edificio, e le motivazioni "per cui l’intervento per migliorarlo staticamente e sismicamente non sia stato mai stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche". Il secondo, una mozione della capogruppo del Movimento 5 Stelle Monica Caleffi che ha richiesto azioni per contrastare i furti di bici in zona autostazione. E l’istituzione di "un fondo al quale le famiglie dei fruitori del servizio di trasporto possano accedere per acquistare catene antifurto e strumenti analoghi".

Valerio Franzoni