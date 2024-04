Dai club di New York al Torrione. Atmosfere jazz con Joel Frahm Trio

Questa sera approda al Torrione Joel Frahm al sax tenore, Dan Loomis, contrabbasso ed Ernesto Cervini alla batteria. Il concerto sarà caratterizzato da brani originali e jazz standards in linea con la tradizione post-bop che contraddistingue la cifra dei tre strumentisti, improvvisatori e compositori.

L’evento, alle 21.30, con Joel Frahm Trio. Dopo oltre tre decenni di presenza fissa nei club di New York, il pluripremiato sassofonista, compositore e stimato docente Joel Frahm si trasferisce a Nashville per continuare la sua carriera concertistica e discografica. È apparso al fianco di noti artisti jazz come Brad Mehldau, Bill Charlap e Matt Wilson e ha registrato con Dianne Schuur, Freddy Cole, Jane Monheit esibendosi in jazz club e festival in tutto il mondo. I fan lo conoscono per il suo immenso suono, il fraseggio fluido, inventivo e pieno di blues feeling. Nel 2021 Frahm, il bassista Dan Loomis e il batterista Ernesto Cervini, che già avevano collaborato nel sestetto Turboprop, creano il proprio trio pianoless con brani originali e jazz standards in linea con la tradizione post-bop che contraddistingue la cifra dei tre strumentisti, improvvisatori e compositori. Il cd di debutto del Joel Frahm Trio, “The Bright Side”, è ora disponibile per Anzic Records ed è la dimostrazione di quanto la formazione sia coesa e ispirata. Per informazioni e prenotazione cena 331 4323840 tutti i giorni dalle 12 alle 22. Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas. Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167.