Dai ’Giardini’ a Interno Verde. Boom nel fine settimana green

Giardini Estensi e Interno Verde con il segno più. Entrambe le manifestazioni hanno raccolto un folto numero di presenze. Oggi, secondo giorno, si conta di doppiare il successo.

Giardini Estensi al Parco Massari. In programma dalle 9,30 alle 20,30 ingresso libero. La manifestazione, a cura dI Ferrara Pro Art, ha il patrocinio del Comune. Non mancherà la mostra mercato, dedicata alle piante rare e insolite. Saranno presenti le attrezzature per il giardinaggio. In funzione laboratori dedicati all’artigianato e alla coltivazione delle piante. Un ricco punto ristoro fra gli alberi per colazione, pranzo e cena. Il programma sul sito del Comune.

Interno Verde apre i battenti anche oggi. Eleganti corti rinascimentali, oasi fiorite di tranquillità e pace domestica, labirinti di siepi e magnifici alberi secolari, orti medievali celati alla vista dei passanti dagli alti muri di cinta. Ferrara custodisce gelosamente, all’interno del centro storico, uno spettacolare patrimonio di giardini e cortili segreti. Un patrimonio che eccezionalmente, grazie alla manifestazione Interno Verde, si metterà a disposizione della collettività. Per una domenica green.