Dai giochi al taglio della torta. Le tre giornate della famiglia

Una grande partecipazione per una festa delle famiglie. Per tre giorni ha trasformato piazza XXIV Maggio, all’ombra dell’Acquedotto, in un crocevia di colori ed emozioni grazie a tantissime sorprese e attività ad accesso gratuito.

Centinaia le famiglie che hanno trascorso momenti di spensieratezza nella festa organizzata dall’assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune. "Vorrei esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le famiglie che hanno scelto di portare i loro piccoli a trascorrere qualche ora di felicità all’Acquedotto – dichiara l’assessore Cristina Coletti –. Quella di quest’anno è stata un’iniziativa che abbiamo voluto rinnovare, dove abbiamo previsto laboratori, attività, spettacoli e gadget a marchio Festa delle Famiglie - Ferrara 2025. Lavoreremo con ancora più determinazione per promuovere spazi e momenti di crescita collettiva".

Tanti i momenti che rimarranno nella memoria di chi ha vissuto l’evento, con un afflusso costante sin dal primo giorno. Tra i momenti più significativi: il taglio della torta per festeggiare il compleanno delle famiglie in occasione della giornata a loro dedicata (15 maggio); il trascinante spettacolo dei Miwa, la band che ha cantato le sigle dei cartoni animati travestita da supereroi concludendo lo spettacolo sotto l’arcobaleno di Ferrara. E poi, per concludere in bellezza, il gran finale affidato al ventriloquo e prestigiatore Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent 2020, che si è esibito con il suo ‘Zio Tore’.