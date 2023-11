"Dai giovani dirigenti alla cultura. Il Pd dev’essere la casa dei diritti"

Un partito vicino. Se lo immagina così, Nicola Minarelli – segretario provinciale del Pd verso la riconferma – il Partito Democratico del futuro. Ed è questo, in effetti, il termine più ricorrente nella ‘bozza programmatica’ con la quale l’ex sindaco di Portomaggiore si è presentato all’appuntamento congressuale. "Abbiamo bisogno – si legge nel documento – di una piattaforma che ci guidi nei prossimi appuntamenti elettorali, ma che ci dia un respiro più ampio e duraturo perché un partito esiste soprattutto per rappresentare sempre le istanze dei cittadini". Ma andiamo agli elementi salienti. La bozza è strutturata in 15 punti cardine. Dai primi due – sviluppo economico e periferie – si diramano poi in qualche misura tutti gli altri. Il dem parte dall’assunto che, attualmente, "manca un progetto di sviluppo e rilancio per la provincia di Ferrara" ed è prioritario "avere certezze sugli strumenti e le risorse che la Regione in primis può mettere in campo". Uno dei cavalli di battaglia è sullo sviluppo di una politica sanitaria sempre più orientata alla dimensione della "prossimità", anche in ragione della morfologia del territorio, mentre sul lato culturale l’idea di promuovere ‘Gli stati generali della cultura’ "chiamando a riflettere sul valore delle politiche culturali territoriali non sono gli amministratori, ma anche i rappresentanti del mondo culturale e associativo della provincia". Dal dialogo col terzo settore, alla città universitaria, finendo con la vicinanza ai giovani. "Vogliamo costruire – così Minarelli – una proposta politica indirizzata ad adolescenti e giovani under 30". Ma è la parte dedicata ai diritti che indica la rotta del segretario provinciale. "Una sinistra all’altezza delle sfide del presente – prosegue – non può che essere femminista. Le donne subiscono discriminazioni strutturali in ogni sfera della vita: le azioni di politica pubblica devono guardare al mondo attraverso lo sguardo delle donne, non più a prescindere dalle donne". Quindi il Pd "deve essere la casa dei diritti". "Il più grande partito progressista della sinistra italiana – chiude Minarelli – deve essere lo spazio ideale per affrontare laicamente tutte le discussioni che animano la vita delle persone". Sui giovani, l’idea è quella di "formare dirigenti e amministratori o per chi si candida a diventarlo". Anche perché al Pd "serve un’organizzazione solida e robusta" e che dia centralità "ai circoli".

f. d. b.