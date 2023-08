Dai Maleducati a ’Internoquattro’

Oggi e domani alla Darsena si svolgerà il Wah Wah Music Fest, festival di musica indipendente giovanile organizzato dalla redazione di Wah Wah Magazine. Wah Wah Music Fest a Un Fiume di Musica. Alla regia l’associazione musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna con il Consorzio Wunderkammer, patrocinio del Comune.

Oggi Talmek e i Maleducati, The moonlight basement; domani Internoquattro e Buffalo trail. Molo Wunderkammer, via Darsena 57, alle 19 apertura cancelli. Alle 21 l’inizio del concerto. Ingresso ad offerta libera da destinarsi alle organizzazioni di volontariato. Wah Wah Music Fest è un festival dedicato alla musica giovanile indipendente organizzato dalla rivista online Wah Wah Magazine. Daranno il via alla V edizione oggi, Talmek e i Maleducati che vede protagonista Samuele Talmelli (voce) che ha prodotto singoli Urban, mescolando e riproponendo suoni che non hanno età, accompagnato dai suoi maleducati: Lorenzo Marzocchi (chitarra), Francesco Berveglieri (batteria) e Lorenzo Checchinato (Basso). Seguiranno la stessa serata i Moonlight Basement, la più longeva delle formazioni che si esibirà nelle due serate che ha all’attivo un Ep, .550 pubblicato nel 2019, band che non nasconde le forti influenze british e che vede protagonisti Vittorio Formignani (voce e chitarra), Raffaele Cirillo (chitarra), Raffaele Lazzari (basso) e Luca Veronesi (batteria). Per la serata di ferragosto si esibiranno Internoquattro nato le 2022 che pubblicherà il primo EP entro la fine dell’estate e che è formata da Luca Lazzeri Zanoni (voce), Filippo Carloni (chitarra), Edoardo Moro (chitarra), Francesco Palai (basso), Filippo Fracassi (batteria) e Stefano Cernetti (tastiere). E in chiusura ci si sposta sui suoni potenti dei Buffalo Trail, hanno all’attivo in Ep omonimo pubblicato nel 2022, con canzoni ispirate ai grandi del Southern rock americano, dagli Allman ai Lynyrd, passando per i Blackberry Smoke e i Black Crowes, mescolando blues, soul, bluegrass e rock. I Buffalo Trail sono: Matteo Martini (voce e chitarra), Matteo Saviotti (slide guitar), Luca Boaretti (banjo e chitarra), Tommaso Preti (tastiere), Jacopo Aneghini (basso), Fabio Giannini (batteria). Rimane fermo lo sguardo della manifestazione verso la solidarietà con la serata di oggi sarà dedicata all’associazione Dammilamano; mentre la serata di domani all’associazione Viale K.