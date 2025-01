Dai musei al verde pubblico. Ci pensano i volontari Auser

Rinnovata la convenzione con Auser. Continua la collaborazione che promuove azioni di cittadinanza attiva. Prosegue la collaborazione per I servizi di utilità sociale fra il Comune di Copparo e l’associazione di volontariato Auser, consolidando così un rapporto stabile e proficuo a vantaggio dell’interesse della collettività. È stata rinnovata fino al 31 dicembre del 2027 la convenzione per lo svolgimento di attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

I volontari del locale gruppo Auser continueranno ad occuparsi di aiuto nella manutenzione e pulizia del verde pubblico, di accompagnamento per la sorveglianza degli studenti sugli scuolabus e di assistenza e supporto alla vigilanza all’interno di musei, biblioteche, sale civiche e nel teatro in occasione di mostre, esposizioni e manifestazioni che vengono organizzate dall’Amministrazione. E, ancora, del servizio di trasporto gratuito in favore di persone residenti nel territorio comunale che non hanno possibilità di mobilità autonoma per recarsi a visite o esami clinici verso gli ospedali, centri riabilitativi o assistenziali o palestre.

Questa sinergia intende promuovere azioni di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità, alla tutela, valorizzazione dei beni comuni cultuali e ambientali, alla difesa e ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.