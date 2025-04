Dai notturni alla pianura, l’arte di Nannini

Inaugura oggi alle 17, alla galleria del Carbone di via Vignatagliata 41, il ciclo ‘Incontri d’autore’ con la mostra personale di Nicola Nannini dal titolo ‘Declinazioni del paesaggio’. La rassegna prevede per ogni fase espositiva opere differenti realizzate a olio di medie e grandi dimensioni. Nella personale di Nannini che inaugura oggi, saranno in parete una decina di opere di medio o piccolo formato che offrono uno spaccato dei cicli pittorici fin qui affrontati: dai notturni della pianura metafisica e silente, alle vedute diurne con alcuni scorci urbani.