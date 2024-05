Dai redditi al lavoro, la Cisl scende in campo per aiutare gli studenti

Uno sportello per i giovani e gli studenti universitari. E’ lo strumento individuato dalla Cisl per offrire alcuni servizi di pubblica utilità: l’iniziativa è stata condotta con il supporto delle principali categorie sindacali.

L’Università ha visto negli ultimi anni un incremento considerevole di iscrizioni e gli ultimi dati evidenziano oltre 28mila iscritti, di cui l’80% proviene da fuori provincia. La Cisl scende in campo per dare il proprio contributo. "Molti studenti fuori sede faticano a trovare alloggi e spesso i contratti di locazione che gli vengono proposti non sono in linea con gli accordi territoriali – spiega la Cisl –. Spesso gli studenti sono costretti ad effettuare lavori saltuari o stagionali per sostenere il loro percorso universitario, e non tutti concludono il proprio percorso di studio: ad un certo punto si indirizzano nel mondo del lavoro o decidono di continuare a studiare ma al contempo lavorando". Il nuovo Sportello Giovani e Studenti offre diverse azioni. Tra queste, il servizio erogato dal Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) per consulenze sui contratti di locazione; l’assistenza per l’Isee e domande ER-GO; supporto nella compilazione dei curriculum, orientamento al lavoro; consulenza contrattuale; incontri su alcune tematiche che possono essere d’interesse per gli studenti. Lo sportello presidiato da studenti universitari, sede in corso Piave 70, in uno spazio messo a disposizione dalla Federazione dei Pensionati.

Jacopo Cavallini