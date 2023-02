Dai ruderi della palestra crollata nasce un parcheggio in via Manzoni

BONDENO

Nasce un parcheggio dai ruderi dell’ex palestra demolita dopo i danni del terremoto. Accade in via Manzoni a Bondeno, accanto al polo scolastico superiore e nel cuore di uno dei quartieri residenziali del centro, tra le villette e i giardini privati. I lavori sono in corso. Il parcheggio prende forma e l’amministrazione comunale ne fa uno dei fiori all’occhiello di uno degli ultimi cantieri della ricostruzione. Proseguono giorno dopo giorno i lavori di realizzazione del parcheggio di via Manzoni. E’ uno dei quartieri pubblici della ricostruzione e rivitalizzazione post-sisma che ancora mancavano all’appello

"In questa fase si sta posando il cemento che costituirà la base del parcheggio da trenta posti auto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. L’opera sorgerà dalle ceneri della ex palestra demolita a seguito del sisma". La palestra è stata ricostruita nuova, ma delocalizzata, al centro sportivo Bihac di via Napoleonica. Scorrono intanti i lavori di via Manzoni. "Questi lavori - spiega il sindaco Simone Saletti - sono stati fortemente richiesti in primis dai residenti del quartiere e in secondo luogo dalla scuola e dalle associazioni sportive. I trenta posti auto serviranno infatti a "liberare" via Manzoni dalle auto in sosta, offrendo un parcheggio di ampie dimensioni e illuminato la notte". Non è tutto: "Oltre al parcheggio quotidiano di chi abita nel quartiere – prosegue l’ assessore Vincenzi –, l’area di sosta sarà utile anche ai docenti dell’Istituto Carducci che per nove mesi l’anno si recano ogni giorno a lavorare nel limitrofo plesso scolastico. In più, il parcheggio fungerà anche da zona di sosta durante le partite di campionato delle associazioni sportive che svolgono le attività all’interno della adiacente palestra". Auto parcheggiate ai bordi delle strade che, a quanto ricordo il Minucio "in passato capitò anche che, a causa delle auto in sosta su via Manzoni, un mezzo di soccorso avesse difficoltà nel transito". Il parcheggio dunque servirà anche ad evitare eventuali problemi alla circolazione e a garantire gli standard di sciurezza necessari.

cl.f.