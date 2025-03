Dai ’Sacri misteri’ al Rinascimento. Le visite nel passato sono guidate

"Non ti annoiare, partecipa", con questo slogan gli organizzatori invitano la cittadinanza oggi e domani alle tre visite guidate che si svolgeranno nel Meraviglioso centro storico di Ferrara, con Alessandro Gulinati.

La prima tappa. Oggi pomeriggio, alle 15.15, è la volta dei ’Sacri misteri’. I miracoli di Santa Caterina Vegri nell’affascinante Monastero del Corpus Domini e il Miracolo del Prodigioso Sangue nella bellissima Basilica di Santa Maria in Vado in una Passeggiata Interiore alla scoperta del medioevale Borgo Vado. Appuntamento oggi alle 15.15 all’ingresso del Monastero del Corpus Domini in via Pergolato angolo via Campofranco.

Domanið 3406494998.