Dai salvataggi in mare agli incidenti Vigili del fuoco, un anno in trincea

E’ un bilancio ricco di impegno e tanta professionalità, quello dei componenti la caserma dei vigili del fuoco di Comacchio, che si trova sulla Statale 309 "Romea". La caserma sarà presto intitolata al capo reparto Paolo Franzoso morto a causa del Covid nell’agosto del 2021. Sono stati ben 769 gli interventi nell’anno che si è appena concluso. Fra questi 116 sono incendi che occupano i vigili del fuoco ad impegnative e delicate attività di spegnimento, cercando di salvare persone e beni. Ma sono ben 149 gli interventi per operazioni di soccorso e di salvataggi di persone, tra queste alcune in mare; per aperture di porte che impedivano l’accesso ad immobili nei quali c’erano persone che non davano alcuna risposta, ma anche per portare in salvo gli animali. Tra questi figura un intervento per portare al sicuro un cagnolino che era rimasto intrappolato fra le fiamme in un appartamento. O ancora un giovane daino che era rimasto bloccato con la testa fra i paletti di una recinzione. Indimenticabile il recupero di un bimbo straniero che si era perso in spiaggia. Il numero più consistente di interventi, 352 riguardano la messa in sicurezza di alberi caduti o comunque che erano d’intralcio. I vigili del fuoco si sono attivati anche per cercare di rimuovere sostanze inquinanti sia dal mare che dalle strade o per aiutare coloro che, un pò smemorati, si chiudono fuori dalla propria abitazione. In ambito portuale sono stati 16 gli interventi per il recupero di barca affondate o di quelle rimaste in avaria; mentre 37 sono state le verifiche, preliminari sulla staticità di immobili, salvo poi chiedere l’intervento specialistico di un ingegnere, sempre dei vigili del fuoco. Non sono mancati gli interventi per danni causati dall’acqua, 22, come allagamenti e infiltrazioni tra un piano e l’altro. Cinque le operazioni per fughe o dispersioni di gas. Infine va registrato il sempre meritorio intervento per estrarre gli automobilisti dalle lamiere contorte delle automobili a seguito degli incidenti stradali risultati 38. Erano invece 29 quelli che si sono rivelati non più necessari dopo l’uscita della squadra, poichè lo stesso richiedente aveva risolto il problema.

Presente, durante la stagione balneare e attivo per 32 giorni nei mesi di luglio e agosto, il servizio di presidio acquatico stagionale, finanziato dalla Regione Emilia Romagna da ormai 12 anni. Il servizio ha come obiettivo quello di potenziare il dispositivo di soccorso sulla costa. Fra le note che si possono definire liete la ripresa dopo 3 anni, in collaborazione con l’associazione ’Marasue’ di Comacchio, dela festa della Befana. La ’vecchia’ è stata fatta scendere dalla torre dell’orologio, vista lungo canali lagunari. Caduta in acqua è stata salvata dallo stesso capo reparto Gian Carlo Lambertini.

Cla. Casta.