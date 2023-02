Dai ’Soliti Malaspina’ a Chopin Una sera in musica con il cuore

Sulle note dei ’Soliti Malaspina’ – i fratelli Angelo e Bruno – che hanno spaziato un po’ in tutti i generi del panorama musicale italiano, si è svolta una serata dedicata al cotechino, insaccato che con la salama da sugo si gioca un posto a tavola nella tradizione culinaria ferrarese. Un omaggio al palato lanciato dal Lions Club di Santa Maria Maddalena, presieduto dal dottor Raffaele Geraci, e raccolto anche da altri Lions, tra i quali il Diamanti con Carla Resca Ardizzoni. Non solo musica – c’è stato anche un fuoriprogramma di una bambina la piccola Agnese che ha eseguito al piano celebri brani di Chopin tra una pioggia di applausi – ma anche solidarietà. I fondi raccolti durante la serata, alla quale era presente anche l’assessore del Comune di Ferrara Micol Guerrini, sono stati devoluti ad una parrocchia. Tra i presenti oltre al presidente Raffaele Geraci con la moglie Emanuela, anche Gianni Tessari che poche ore prima aveva ricevuto la medaglia d’onore conferita dal presidente della Repubblica durante la cerimonia nel salone della Pinacoteca di Palazzo dei Diamanti, in occasione della Giornata della Memoria perché figlio di uno dei sette internati militari italiani ferraresi, Gino Tessari. Al suo fianco la moglie Antonella Mantovani. In sala, tra i tavoli del ristorante Civico 36, la past governatore distrettuale Fernanda Paganelli, don Silvio Baccaro, la componente commissione multidistretto scambi giovanili Guido Fava con la signora Sergia, il presidente 5ª zona distretto Lions Antonio Coraini, il coordinatore del comitato per il Lions Day Roberto Cova, il coordinatore Lcif 5°-6° zona Teresa Filippini, area vista servizio cani guida Lions Giovanni Casadio.