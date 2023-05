Dai versetti della Bibbia ai salmi La danza ebraica diventa un inno

Collaborare è bello, educativo e divertente. Nei giorni scorsi, nell’area del Centro culturale Slavich in viale Alfonso d’Este 13, si è svolto un momento musicale di grande interesse. Sono stati coinvolti gli studenti e le studentesse di due classi della primaria Tumiati di Ferrara e un gruppo di allievi e allieve della scuola di musica Musijam.

L’interazione tra le due realtà scolastiche all’interno dell’obiettivo di Musijam di instaurare collaborazioni con le scuole del territorio e diffondere la cultura musicale e, in questo caso, anche quella della danza ebraica. Le classi 4 A e 4 B della scuola Tumiati sono state coinvolte in un percorso laboratoriale con Isabella Gallesini, maestra del gruppo DanzInsieme dell’Associazione Musijam con l’intento di avvicinare gli studenti al significato e al valore della danza in cerchio. L’esibizione ha segnato la restituzione di questo percorso. In un’ottica di integrazione musicale, culturale e intergenerazionale, si è allargata la partecipazione anche ad un gruppo di allievi Musijam. Sono stati presentati i brani Ma navu e Gam gam. Il primo è una danza calma, ben ritmata e moderna. Il testo è ispirato a un versetto di Isaia: Come sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la salvezza che annunzia la pace. E’ stata danzata dagli studenti della Tumiati, suonata dall’Ensemble Musijam diretto da Elio Pugliese e cantata da Marco Ferrazzi. Gam Gam, suonata dalle due formazioni insieme, è una canzone composta negli anni Ottanta del Novecento su testo tratto dal Salmo 23 “Il Signore è il mio pastore”; è diventata famosa perché inserita da Ennio Morricone nella colonna sonora del film Jona che visse nella balena ed è un simbolo, uno degli “inni” più toccanti della Shoah. Una danza a sorpresa eseguita dal gruppo DanzInsieme, con i ritmi degli allievi percussionisti di Musijam ha concuso l’evento.