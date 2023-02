Daini a Classe e Volano Le firme in Regione

Sono state consegnate e depositate in Regione, venerdì scorso, le firme cartacee raccolte per salvare i daini della Pineta di Classe e di Lido di Volano. A comunicarlo è la Rete Tutela Daini Pineta di Classe e di Lido di Volano, che fornisce alcuni dati della petizione lanciata per chiedere alla Regione il ritiro della delibera 1402021 sulla cattura degli animali, e un impegno a mettere in campo dissuasori per la messa in sicurezza delle strade. "Questi i dati della petizione – riferiscono dalla Rete di associazioni –: esattamente 300 i moduli raccolti grazie ad una marea di cittadini che in tutta la regione si sono attivati per dire ‘no’ alla strage e agli spostamenti dei daini, e ‘si’ ai metodi ecologici e alla messa in sicurezza delle strade.

Mesi di mobilitazione, centinaia gli esercizi commerciali da Rimini a Parma che hanno ospitato e diffuso i moduli sottoscritti da ben 6.209 cittadini, a cui si aggiungono 313 firme purtroppo incomplete e che quindi non sono state conteggiate. A questa mobilitazione straordinaria e concreta, si sommano le 23.353 firme della petizione on-line destinata ai non residenti in regione".

Poco meno di 30mila sono state le sottoscrizioni, tra cartacee e on-line, quelle raccolte, da cittadini "che chiedono soluzioni etiche e di civiltà al passo coi tempi". In attesa che la questione venga discussa nelle aule della Regione, da parte della Rete viene rivolto un sentito ringraziamento "a tutti coloro che hanno collaborato senza risparmiarsi: una grande mobilitazione di pubblico e di coscienze che ha consentito questo risultato di partecipazione straordinaria. La natura e l’ambiente non sono solo di chi li sfrutta e li devasta, neanche in Emilia-Romagna".