Daini di Volano (Ferrara), gli ambientalisti: “Un piano regionale per la sicurezza”

Associazioni e cittadini hanno preso parte anche a una raccolta firme

Comacchio, 11 febbraio 2023 – La Rete delle associazioni a tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano prosegue la protesta contro la delibera regionale per la cessione dei daini ad allevamenti ‘ornamentali-amatoriali’. Grazie a un accesso agli atti della consigliera regionale Giulia Gibertoni (Gruppo Misto), il gruppo animalista ambientalista è stato informato dalla stessa che "al bando di dicembre scorso, scaduto il 31 gennaio per la cessione dei daini di Classe e Volano ad allevamenti ornamentali-amatoriali ha risposto solo un privato del ferrarese, che avrebbe richiesto quattro daini. La Regione di Bonaccini – affermano dalla Rete – si ostina a voler condizionare e snaturare la vita di questi daini, abituati a vivere in libertà nella natura, capaci di percorrere considerevoli distanze ogni giorno, offrendoli invece a privati, neanche fossero decorazioni da giardino. Senza contare quanti ne potrebbero morire durante le catture, e quale potrebbe essere il destino, a lungo termine, presso un privato".

Una ‘soluzione’ che, secondo il gruppo di associazioni, "non risolve nulla, in quanto i daini, contro cui i nostri amministratori si accaniscono da anni, oggi vivono in sostanziale equilibrio numerico, grazie alla presenza di lupi ultimamente avvistati anche nella zona di Ferrara, e arrivati a nove esemplari nella Pineta di Classe; quello che, lo ripetiamo da anni, è assolutamente necessario è un Piano regionale per la sicurezza stradale che costringa gli Enti preposti ad installare dissuasori, cartellonistica adeguata, limitatori di velocità lungo le strade che costeggiano il Parco. Questo sì, che sarebbe efficace per tutelare sia gli automobilisti che la fauna selvatica, in una convivenza equilibrata e non snaturata a forza. Ribadiamo inoltre che, a parte l’insensatezza di spostare a destra e a manca animali selvatici, la delibera di dicembre, la n° 2271, per la cessione dei daini a scopo "ornamentale amatoriale" fa diretto riferimento alla ormai famigerata delibera n° 140/21 che punta a trasferire i daini in zone di caccia ed allevamenti in generale, compresi quelli da carne". Delibera, quest’ultima, che associazioni e cittadini che hanno preso parte alla raccolta firme (cartacea e on-line) lanciata dalla Rete chiedono che venga ritirata "ormai da molti mesi". Un appello che verrà rilanciato anche il 19 febbraio nel sit-in previsto dalle 11 alle 13 al Lido di Classe, dove sarà ribadita altresì la richiesta di installazione di metodi ecologici a tutela di fauna selvatica ed automobilisti. Tra le azioni di protesta, "è attivo – concludono dalla Rete - anche un ‘mail bombing’ rivolto ad Anas per chiedere un incontro sulla necessità di dissuasori lungo la SS 16 a Ravenna".