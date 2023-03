"Daini, la Regione non spiega come gestirli"

Rimane acceso il dibattito sul destino dei daini presenti a Lido di Volano e della pineta di Classe. Il tema è stato affrontato anche nel question time in Assemblea legislativa regionale, nel corso del quale è stato presentata un’interrogazione dalla consigliera regionale Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) che ha sollecitato la considerazione di "un approccio nuovo alla questione, investendo sulla prevenzione delle criticità, ripensando completamente la gestione dei due nuclei di Classe e Volano e rivedendo la delibera di giunta 1402021", ricordando anche l’istanza pubblica sottoscritta da 30mila cittadini che chiedono di lasciare i daini nelle zone dove attualmente vivono.

Gibertoni ha sottolineato il sostanziale fallimento del bando per la cessione degli animali a scopo ornamentale amatoriale (solo una l’offerta pervenuta relativa a soli quattro esemplari) che si accompagna al fatto che la Regione "continua a non fornire informazioni precise su come intenda gestire i daini" dei due nuclei insistenti sul territorio regionale. In dettaglio, Gibertoni ha denunciato la totale mancanza di dati disponibili sul numero di daini oggetto del servizio per l’attuazione del piano di controllo e neppure sulle "modalità per distinguere i daini oggetto di detto servizio", e specificato che, ad oggi, la procedura per l’attuazione del piano di controllo non è stata neppure avviata. A rispondere è stato l’assessore regionale all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi, il quale ha chiarito che "è lo stesso Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) a prescrivere lo spostamento degli animali in quanto giudicati come specie alloctona, quindi che può creare danni all’ambiente circostante".

Mammi ha spiegato che la linea di azione dell’Assessorato è incentrata al trasferimento in aree più consone "come ad esempio la zona appenninica" e che la Regione è competente solo per le zone intorno al Parco del delta del Po, quindi per una zona pari al 10% delle aree popolate dai daini. In replica, Gibertoni ha invitato l’Assessorato a fornire una risposta alla petizione pubblica (attraverso la quale è richiesta la salvaguardia degli animali, e l’adozione di Piano regionale per la sicurezza stradale che preveda l’installazione di dissuasori, cartellonistica adeguata, limitatori di velocità lungo le strade che costeggiano il Parco) e a non sottovalutare una chiara azione di una comunità vasta che si è mobilitata specificamente sulla sorte degli animali.

Valerio Franzoni