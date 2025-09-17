Daini tra i giochi dei bambini in spiaggia al lido di Volano, il video

Ferrara, 17 settembre 2025 – Si avvicina ai giochi dei bambini, c’è l’altalena, sono colorati. Poi, quando si accorge di essere finito nel mirino di un telefonino, si allontana. Dietro la siepe altri due, in pochi minuti attraversano la spiaggia e vanno verso la pineta. Lido di Volano, bagno Isa, titolare Federica Veronesi.

C’è lei a filmarli, tre daini che sono usciti dalla macchia mediterranea per fare un salto nello stabilimento balneare.

I daini in spiaggia al Lido di Volano

La curiosità, qualche pianta da mettere nello stomaco? ‘Vengono la mattina e quasi ogni sera, qui è pieno di daini. Sono belli da vedere, i bambini rimangono incantati’, spiega.

Federica Veronesi, 32 anni al timone con la madre dello stabilimento.

La mareggiata

Viva nella memoria la mareggiata, alcuni giorni fa. L’acqua fino agli ombrelloni, hanno dovuto smobilitare un bel po’ di file, via lettini e sdraio. I turisti che guardavano allarmati quella duna mangiata dal mare, quattro passi proprio dove si affacciava sulle onde, per poter magari dire ‘Io c’ero’.

"Scenario annunciato, ma nonostante gli allarmi le istituzioni non ci sentono”, dice ancora Federica che si è rimboccata le maniche. “Non avevo mai assistito ad uno scenario del genere, era scomparsa la nostra spiaggia. Ci siamo dati da fare, restiamo aperti fino al 21 settembre. Poi molto probabilmente faremo solo i fine settimana, vediamo”.

Un pericolo lungo le strade

Di nuovo i daini, il filmato. “Belli vero, peccato che nelle strade, da queste parti rappresentano un pericolo. Un pericolo serio, ci siamo abituati ad andare a 30 chilometri orari. Forse così riesci ad evitarli, ma non è nemmeno certo. Ti sbucano dal folto all’improvviso”.