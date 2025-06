Dal banco ai reparti. Tour d’impresa

Tour tra le imprese. Confartigianato e il sindaco Fabrizio Pagnoni in visita ad attività del territorio. Le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione, la difficoltà nel trovare giovani da poter formare e inserire nelle imprese. Questa è solo una sintesi degli argomenti affrontati nel tour in alcune attività imprenditoriali, promosso da Confartigianato insieme al primo cittadino.

Accompagnato dal segretario provinciale Paolo Cirelli, dalla responsabile locale Alessandra Canella e dalla componente della segreteria Alessandra Schiavina, Pagnoni è stato accolto mercoledì scorso dal salone ’Vanity’ e dalla caffetteria-wine bar ’Caffè Italiano’. Giovedì tappa all’impresa Sivieri Termoidraulica e alla caffetteria-pasticceria ’La Dolce Vita’. I titolari che hanno ripercorso le loro storie d’impresa, parlato di prospettive e condiviso progettualità e proposte volte a rivitalizzare il territorio.

"Abbiamo respirato l’entusiasmo di Irene Giatti, Federico Tosi che, assieme a Chiara Luciani, offrono ai clienti la loro professionalità nel salone Vanity – racconta il sindaco –. Ci siamo commossi ed emozionati per il racconto di riscatto personale, famiglia e passione di Liliana che, con il marito Denis e il loro giovanissimo staff, aprono ogni mattina la caffetteria-wine bar Caffè Italiano. Abbiamo approfondito l’esemplare storia imprenditoriale di Artibano Sivieri che ha saputo cogliere i mutamenti del mondo del lavoro, diversificare la propria attività e garantire un futuro alla propria attività. E abbiamo visitato la caffetteria-pasticceria Dolce Vita che le tre socie Rosa, Fabiana e Adele hanno recentemente rinnovato nei colori e negli arredi: un vero tocco di eleganza nel centro storico cittadino.

Sono state positive occasioni di conoscenza e confronto franco su vari temi e sfide che interessano l’economia locale, condividendo altresì progetti di innovazione e rivitalizzazione volti a far crescere un territorio dalle grandi potenzialità. In questa direzione vanno i progetti per la realizzazione dell’hub urbano per il capoluogo e di prossimità per le frazioni, che candideremo ai fondi regionali. Un’opportunità che vogliamo cogliere, per mettere a valore l’importante lavoro costruito in collaborazione con le realtà territoriali".

Nel corso degli incontri Paolo Cirelli ha evidenziato quanto sarebbe importante l’istituzione di una Zona franca urbana, da tempo propugnata da Confartigianato.