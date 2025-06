Dal Barbiere a New York. Tre bande in festa nel cortile del Castello

Oggi, dalle 18 alle 20, si terrà, nel Cortile del Castello la decima edizione di Bande in festa. Alla regia l’associazione Banda Filarmonica Ludovico Ariosto – Città di Ferrara (patrocinio del Comune). Un concerto musicale, offerto gratuitamente ai cittadini, che coinvolgerà 3 bande filarmoniche.

Le bande ospiti che quest’anno si esibiranno nel cortile del Castello Estense saranno la Filarmonica Cittadina Andreoli” di Mirandola (Modena); il Corpo Bandistico Francesco Graziani’ Città di Grottazzolina; la banda Ludovico Ariosto di Ferrara – Città di Ferrara.

Prima del concerto, alle 17,45, ogni formazione bandistica sfilerà in parata per confluire nel cortile del Castello ove si svolgerà il concerto. Tra i brani, Skifall, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, New York New York.