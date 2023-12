Dal Belgio alla Grecia: "Noi, signori delle fiere"

Nuova sede di proprietà per il Centro Stand di Terre del Reno, l’azienda si occupa di allestimenti fieristici nei più importanti eventi nazionali e internazionali.

Il Centro Stand di Terre del Reno ha festeggiato e inaugurato, nei giorni scorsi, la nuova sede di proprietà, acquisita con un investimento importante in Corso Italia 616, a poca distanza dall’abitato di Mirabello. E’ un’azienda specializzata negli allestimenti fieristici che opera a livello internazionale e dà lavoro mediamente a 15 dipendenti. Il titolare è Youssef Ouakib, imprenditore poco più che quarantenne, italiano di origine marocchina, che ha acquisito la piena proprietà dell’azienda nel 2017.

"La nostra attività di allestimenti fieristici va bene e si è ampiamente consolidata – spiega Youssef Ouakib –. Da qui è nata la decisione di acquistare una sede nostra a tutti gli effetti". Centro Stand opera nelle fiere nazionali e internazionali. "E’ vero – prosegue Youssef Ouakib –. Oltre all’Italia abbiamo allestito stand fieristici in Germania, Grecia, Belgio, Inghilterra, Svizzera. Abbiamo lavorato in fiere molto importanti: Cosmoprof a Bologna, Silmo (Salone mondiale dell’Ottica) a Parigi, Opti a Monaco, e tanti altri". All’inaugurazione della nuova sede hanno partecipato Marco Pedini e Filippo Botti, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Alto Ferrarese. "Centro Stand è una realtà imprenditoriale giovane e dinamica, che opera da anni ai più alti livelli – hanno detto –. Per questo siamo felici che sia associata a Cna e che prosegua nella propria attività di consolidamento creando valore e occupazione sul territorio". In foto: il titolare di Centro Stand Youssef Ouakib al centro, con Marco Pedini (a sinistra) e Filippo Botti (a destra) rispettivamente Presidente e responsabile Cna Ferrara.