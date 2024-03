Dal biomedicale scarti pulisci-acqua

È stato inaugurato a Ferrara, nella centrale di potabilizzazione di Pontelagoscuro, il Water Living Lab, l’impianto pilota nato dalla collaborazione tra il Gruppo Hera, la società di produzione di apparecchiatura biomedicali Medica Spa di Medolla (Modena) e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), in grado di rimuovere i microinquinanti emergenti potenzialmente presenti nelle acque da trattare a uso idropotabile. Il sistema si avvale di materiali innovativi, derivanti dal recupero di prodotti di scarto dell’industria biomedicale – granuli polimerici contenenti grafene che, inseriti in appositi serbatoi in cui viene fatta confluire l’acqua, sono in grado di trattenere ed eliminare eventuali microinquinanti, tra cui composti chimici industriali Pfas, farmaci, cosmetici e antiparassitari. In questo modo un materiale altamente pregiato, ma di scarto, viene valorizzato e riutilizzato nel ciclo di potabilizzazione.

I test di laboratorio hanno evidenziato una maggiore efficacia di questo sistema rispetto all’uso di carboni attivi granulari. Ora, attraverso la deviazione di una piccola parte di acqua trattata dal potabilizzatore, allo stato naturale o alterata ad hoc per il progetto, la nuova strumentazione sarà in grado di studiare le performance di rimozione degli inquinanti emergenti da parte dei nuovi materiali in ambiente e matrice reali.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore centrale reti del Gruppo Hera Alessandro Baroncini, la responsabile laboratorio di Medica e coordinatrice del progetto Letizia Bocchi, Manuela Melucci, ricercatrice dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Cnr-Isof e technical manager del progetto. Sono intervenuti anche la vicepresidente e assessore alla Transizione Ecologica della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, la rappresentante di Water Europe, Maria Cristina Pasi e il presidente del Consiglio comunale di Ferrara, Lorenzo Poltronieri.