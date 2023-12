Dal blues al barocco, un piano allo Spirito. Lo suona Pieranunzi

Nuovo spettacolo per la programmazione del Gruppo dei 10. Questa sera, alle 21.30, allo Spirito di Vigarano Mainarda è il momento di Enrico Pieranunzi con ‘The Great Piano Concert’. Musicista eclettico che spazia dal blues al barocco, il pianista romano è l’unico italiano ad aver suonato e registrato più volte a suo nome nello storico Village Vanguard di New York e, tra i numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua attività musicali, si ricordano il Django d’Or francese (1997) come miglior musicista europeo, l’Echo Award 2014 in Germania come Best International Piano Player e il premio Una vita per il jazz assegnatogli nello stesso anno dalla rivista Musica Jazz.

