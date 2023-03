Dal Boicelli al Navigabile La mappa degli interventi

Il primo intervento, di tre milioni di euro, riguarda il nodo idraulico di Pontelagoscuro ed è a completamento dei lavori di dragaggio del Canale Boicelli. Consiste nell’ammodernamento tecnico funzionale della conca esistente di Pontelagoscuro e nell’approfondimento dell’adiacente darsena per consentire alle barche di V classe (duemila tonnellate) di effettuare manovre di inversione. Il secondo intervento riguarda il primo lotto del dragaggio e riqualificazione del canale Boicelli, (tratto di asta navigabile compresa tra la conca di Pontelagoscuro e l’incile, ovvero l’imbocco, del Po di Volano), da realizzarsi attraverso l’approfondimento del canale e il consolidamento delle sponde. L’investimento e di circa 30 milioni e 280mila euro. Il terzo progetto di 5 milioni di euro interviene sulla riqualificazione del Po di Volano, compresa tra l’incile del canale Boicelli e la darsena di San Paolo a Ferrara, con il consolidamento delle sponde a completamento dei lavori di dragaggio (di 11 milioni di euro) in fase di aggiudicazione, sul medesimo tratto navigabile.

Il quarto intervento di 7 milioni di euro, consiste in una integrazione al finanziamento in corso, poiché in seguito all’affinamento della progettazione esecutiva il costo finale è risultato molto più elevato. Sono rimaste quindi da eseguire una serie di opere complementari: il risezionamento e il rivestimento a scogliera di un tratto del Po di Volano a monte del ponte di Final di Rero, da realizzare in continuità e a completamento degli interventi di risezionamento dell’asta navigabile e realizzazione del nuovo ponte previsti nell’appalto principale (risorse assegnate pari a 17 milioni e 265mila euro) e delle opere complementari (denominate B) che includono la ricostruzione di un tratto di banchina e la realizzazione di uno scivolo di alaggio sempre a monte del ponte di Final di Rero e sistemazioni ambientali (risorse assegnate pari a un milione e 773mila euro). Il lavoro principale è già stato aggiudicato e i lavori consegnati rispetto all’importo già finanziato pari a circa 17 milioni 265 mila euro. Il quinto intervento, di 10 milioni di euro, consiste nella realizzazione di un idoneo sistema di difesa a mare dell’imboccatura del canale navigabile nel suo sbocco a mare a Porto Garibaldi. L’opera si è resa necessaria a causa degli effetti del cambiamento climatico che, modificando le condizioni meteomarine, hanno comportato il verificarsi sempre più frequente di eventi problematici all’interno del porto canale.