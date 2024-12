Dal bonus libri al bus sotto casa. Agli iscritti al primo anno 300 euro

La scuola apre le porte con uno sguardo al furturo. Questo sabato sarà l’ultima data utile per gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie per poter scoprire l’Istituto superiore “Giosuè Carducci” di Bondeno.

Il plesso, che si trova in via Manzoni, effettuerà infatti la terza e ultima giornata dell’iniziativa open day. Dalle 15 alle 17 le porte saranno aperte per scoprire gli spazi, i nuovi laboratori e i progetti didattici ed extrascolastici del liceo scientifico opzione Scienze applicate e dell’istituto professionale per i servizi commerciali con progetto Turismo. "L’Amministrazione è direttamente coinvolta nello sviluppo della scuola, con il bonus libri da 300 euro che destiniamo a ogni nuovo studente che sia iscritto al primo anno, indipendentemente dall’Isee – comunica l’assessore alla Scuola del Comune, Francesca Aria Poltronieri –. Ma c’è di più, con il servizio di trasporto intercomunale che porta direttamente al plesso i ragazzi che abitano nei vari comuni dell’Alto ferrarese, con la navetta gratuita scuola-stazione-scuola, e con la generale collaborazione in quelli che sono progetti di scambio culturale ed anche sportivi. Questa terza giornata di open day arriva a poche settimane di distanza dal prestigioso riconoscimento che è stato assegnato alla scuola, ci riferiamo al riconoscimento dell’istituto di ricerca Eduscopio – conclude Poltronieri –, secondo il quale il nostro Liceo, fra quelli ad opzione ’scienze applicate’, è la seconda miglior scuola in un raggio di 30 chilometri".

