Dal Brasile fino ai Lidi "Per Anita Garibaldi"

È atteso per domenica l’arrivo della delegazione brasiliana che visiterà i luoghi simbolo della trafila garibaldina in Italia, da Roma alla Romagna, passando per Il Capanno di Garibaldi, a Lido delle Nazioni. L’occasione porterà alla piantumazione della varietà di rosa "Anita", dedicata appunto all’eroina dei due mondi, che il progetto "Anita Fidelis" da anni porta avanti. Sarà il sindaco Pierluigi Negri a fare gli onori di casa, domenica alle 15 al Capanno Cavalieri che accolse lo sbarco del celebre eroe, e a ricevere la delegazione proveniente dallo Stato di Santa Catarina, in particolare SamirAhmad, sindaco di Laguna, città natale della giovane moglie di Garibaldi, e Adilcio Cadorin, direttore dell’ Instituto Cultural "Anita Garibaldi", oltre al presidente Centro Studi "Olim Flaminia" di Cesena, Andrea Antonioli. Proprio a questo Centro Studi si deve la promozione del progetto internazionale "Anita Fidelis", che si impegna da anni a creare un sodalizio tra tutti i comuni italiani coinvolti nel percorso della trafila garibaldina e quelli brasiliani legati alla figura di Anita. Già nel 2019, in occasione del centenario dello sbarco, la "rosa" venne piantata simbolicalmente a Porto Garibaldi, ed ora, con questa straordinaria visita, verrà posta nel cortile del Capanno. Alla presenza della delegazione, delle autorità civili e con il sostegno dei membri dell’Associazione Amici del Capanno di Garibaldi, custodi della memoria dell’evento, verrà quindi inaugurata la rosa e dedicata"quale tributo alle intraprendenti e virtuose Donne della Patria, a imperitura memoria di ANITA GARIBALDI". Seguirà poi la visita di Porto Garibaldi e di Comacchio, dove si farà tappa al Museo del Delta Antico e alla Manifattura dei Marinati.

Candida Cinti