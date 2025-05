Dal calcio al judo senza barriere. Alla Darsena lo sport è per tutti

Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione. L’appuntamento sabato, alle 9.30, lungo la Darsena di San Paolo, con Sportability Day, evento patrocinato dal Comune di Ferrara e il sostegno del Rotary Club Ferrara Est e Rotary Club Ferrara, di Unife e di altre realtà cittadine. L’iniziativa è stata illustrata ieri, in municipio, a cura del Rotary Club Ferrara. Erano presenti Francesco Carità, assessore allo Sport, Marco Zanella, presidente Club Rotary Ferrara Est, Stefano Cazzanti, collaboratore per l’organizzazione dell’evento, Daniele Lolli, consigliere Eisi Emilia-Romagna, Giuseppe Alberti, presidente del Cip Ferrara, Mauro Borghi, direttore Centro Casp, Paolo Paramucchi, presidente Canoa Club Ferrara, Tamara Zappaterra, prorettrice alla diversità equità e inclusione dell’Università e Mirko Rimessi (Avis Ferrara).

Saranno presenti il calcio con ‘gli specialissimi della Spal’, il pararowing con il Cus, il baskin con Eisi, ju-jitsu con il CsrJu Jitsu Italia, la Bocciofila Ferrarese e il gioco delle bocce inclusivo, la ginnastica per tutti inclusiva, la pesca sportiva della Fipsas. Poi la canoa con il Canoa Club Ferrara, il volley con Vis 2008 Ferrara, la ginnastica adattata con Palestra Ginnastica Ferrara, l’atletica, il judo e il calcio a 5 curate da Format Asd, karate con l’Impresa Pettirosso, la danza sportiva curata da Indaco.

Sabato, alle 9.30, al Consorzio 10Wunderkammer. Alle 10 le attività nei padiglioni fino alle 12.30 con tornei e prove di pararowing, baskin, jujitsu, boccia e boccia inclusiva, pesca sportiva, calcio e canoa. Dalle 15 alle 18.30, volley, ginnastica adattata, atletica, judo, karate, calcio a 5, basket integrato e danza sportiva. Dalle 10.30 alle 12 WorkShop ’Danilo e Luca: Sport Around the World. Danilo Ragona e Luca Paiardi: due viaggiatori, 2 carrozzine e oltre 40 sport. Un racconto di libertà in movimento’.

m. t.