Dal cantiere affiorano reperti storici. Pagnoni: "Scoperte da condividere"

I lavori del cantiere "Rigenera Copparo", finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non stanno solo trasformando il volto urbano del centro cittadino, ma stanno anche restituendo alla comunità una straordinaria pagina del suo passato. Per questi cantieri è stata attivata la sorveglianza archeologica, una misura fondamentale per preservare le tracce storiche che potrebbero riemergere dal sottosuolo e, ancora una volta, è emersa una interessante testimonianze.

L’ultimo dei ritrovamenti, particolarmente affascinante, è avvenuto nel quadrante centrale di piazza del Popolo: è affiorata una vasca da butto, una sorta di cisterna utilizzata anticamente per gettare i materiali non più utilizzati. Al suo interno sono stati ritrovati cocci, piatti e tazze decorate, oltre a resti alimentari. Una scoperta di grande interesse, capace di raccontare gli usi, i costumi e la dieta delle persone che vissero a Copparo, attorno e nella Delizia, nei secoli passati: autentici frammenti di vita quotidiana.

"Il cantiere Pnrr ci sta regalando anche un impagabile sguardo sul nostro passato – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni –. Con il prezioso supporto della Soprintendenza, contiamo di poter condividere con tutta la comunità le meraviglie di questo patrimonio nascosto e ora portato alla luce". Le attività di scavo hanno portato più volte alla luce testimonianze di diversi secoli or sono. Le indagini sono condotte dal team coordinato da Flavia Amato, già attiva in numerosi scavi sul territorio e nei laboratori di archeologia rivolti alle scuole insieme al Gaf (Gruppo Archeologico Ferrarese). Le archeologhe sono impegnate nello scavo e nella documentazione, ma non hanno voluto trascurare l’aspetto della divulgazione e hanno coinvolto le classi della primaria per illustrare alle giovani generazioni cosa sia emerso e il valore delle indagini. Quindi in piazza del Popolo, a soli venti centimetri di profondità sotto l’asfalto, sono affiorate le tracce di murature settecentesche che delimitavano gli orti situati sul retro dell’antico castello.

