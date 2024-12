Dal Castello a Schifanoia. I musei aperti

In occasione delle feste, da oggi al 6 gennaio, tutti i musei afferenti al Comune saranno sempre aperti al pubblico, a parte il giorno di Natale, non osservando pertanto il giorno abituale di chiusura settimanale. Più precisamente, quindi, museo Schifanoia, museo della Cattedrale, Spazio Antonioni, Casa Ariosto saranno aperti anche domani, 30 dicembre e 6 gennaio; il Castello Estense sarà aperto anche martedì 24 e mercoledì 31 dicembre (la Torre dei Leoni sarà invece chiusa al pubblico il giorno 30 e 31 per consentire l’allestimento dello spettacolo di Capodanno).