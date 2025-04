Dal Castello ai Diamanti ai lidi. Una due giorni da tutto esaurito

Dal cuore della città ai canali di Comacchio, da Porto Garibaldi a tutti i lidi ferraresi: una due giorni, quelli di Pasqua e Pasquetta, che hanno fatto registrare il tutto esaurito tra ristoranti, agriturismi, mostre, viali per le passeggiate. In attesa delle nuove e imminenti giornate di festa, dal 25 aprile all’1 maggio dove è già pronta (e attesa) la replica.

Partiamo dalla città, con i parcheggi – Kennedy ed ex Mof su tutti – presi d’assalto fin dalle prime ore del mattino e sold out praticamente fino a ieri sera. Manco a dirlo, le mete preferite sono state la visita al Castello, dalle prigioni e fino al giardino degli aranci con una vista mozzafiati sull’intero centro storico; Palazzo dei Diamanti, con la mostra di Alphonse Mucha e Giovanni Boldini la quale continua a regalare un grandissimo numero di visitatori; fino al Museo Schifanoia. ’Trafficatissimi’ anche i parchi, dal Massari al Parco Urbano fino al Parco Coletta, con intere famiglie con bambini per una passeggiata e, in qualche caso, un picnic in serenità.

In attesa dell’estate, intanto, i lidi continuano a essere meta dei ferraresi – soprattutto –, molti dei quali hanno lasciato fin da venerdì pomeriggio la città per trasferirsi nelle seconde case o per una semplice gita tra un pranzo al ristorante e poi due passi in riva al mare o lungo i viali. Su tutti, Porto Garibaldi e lido Estensi, molto bene anche Comacchio con i Trepponti. Intanto venerdì è già tempo di nuove gite con la giornata della Liberazione che aprirà di fatto il weekend, per poi passare al primo maggio (giovedì), che regalerà a molti un altro lungo ponte.