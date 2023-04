Dal Castello alla Casa dell’Ariosto, un itinerario tra le esposizioni "Godere della ricca offerta museale"

Aperture straordinarie da domani (giorno di Pasqua) a domenica 16 aprile per il Castello Estense e per tutti i musei che fanno capo al Comune di Ferrara. Non sarà osservato il consueto giorno di chiusura. "Come prassi confermiamo le iniziative per ampliare la possibilità di godere appieno della ricca offerta museale nel periodo pasquale: che conta, tra le altre cose, tre mostre al Castello estense e la mostra ‘Rinascimento a Ferrara a palazzo dei Diamanti’", dice l’assessore Marco Gulinelli. Il Castello Estense ospita, nelle sale al piano nobile, la mostra ‘La realtà del sogno’ di Carlo Guarienti e le opere del IX Premio Fondazione Vaf, esposizione dei grandi talenti dell’arte contemporanea. Nella sala degli Stemmi, fino al 10 aprile l’esposizione ‘Malgorzata Mirga-Tas Da Schifanoia: re-incantare il mondo’. Aperti il museo Schifanoia e il Civico Lapidario, il museo della Cattedrale e la Casa di Ludovico Ariosto. Per info: https:prenotazionemusei.comune.fe.it