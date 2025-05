Dal castello all’oasi naturalistica. Vi sveliamo i tesori del paese

Un salto nella storia e nelle ricchezze naturali del paese con i ragazzi di 1A dell’istituto comprensivo Bernagozzi, scuola secondaria di primo grado Cavallari. I giovani cronisti sono seguiti dalla docente Daniela Morgagni. Andiamo a leggere.

Portomaggiore, comune del ferrarese, custodisce una storia antica e affascinante che merita di essere scoperta. Sebbene oggi sia un tranquillo centro circondato da verdi campi coltivati, il suo passato racconta di un luogo strategico e vivace, punto di riferimento per i commerci grazie alla presenza del fiume Sandalo. Il nome stesso del paese, derivante dal latino ’Portus Major’, testimonia la sua importanza come porto fluviale legato alla rete di scambi che attraversava la valle del Po. Il primo documento scritto che menziona Portomaggiore risale al 955: si tratta di una carta di enfiteusi redatta da Regimbaldo di Santa Maria in Palazzolo. In questo testo si descrivono le terre comprese nella Pieve di Santa Maria in Porto, e sebbene non sia ancora presente l’aggettivo “maggiore”, gli storici concordano nel riconoscere l’identità del luogo. Il toponimo attuale compare ufficialmente nel 1249.

In epoca medievale, Portomaggiore era dotata di un castello, oggi scomparso, che si pensa sorgesse nell’attuale piazza della Repubblica. Di quel passato rimane però un’eredità importante: l’Antica Fiera di Portomaggiore. Nata come evento commerciale, questa fiera rappresentava un’occasione in cui contadini, artigiani e mercanti si riunivano per vendere i propri prodotti e stringere affari. Con il tempo, ha assunto anche una dimensione popolare, arricchendosi di spettacoli, concerti e attrazioni che ancora oggi richiamano visitatori da ogni parte. Nel 2024, la comunità ha celebrato con orgoglio i 600 anni della fiera, risalendo con la memoria al 1424, quando Parisina Malatesta, moglie di Nicolò III d’Este, consigliò ai suoi fattori di non recarsi alla fiera per evitare il rischio di contagio della peste che imperversava nel ferrarese.

Ricostruire mentalmente il volto di Portomaggiore nei secoli passati non è facile, anche perché il paese ha subito gravi danni durante la Seconda guerra mondiale. Tra il 13 e il 17 aprile 1945, violenti bombardamenti ne segnarono il centro, portando a una ricostruzione che ha dato al paese il suo aspetto attuale. Tuttavia, nei dintorni si trovano ancora preziose testimonianze storiche, come la Delizia del Verginese, al cui interno sono custoditi reperti della necropoli romana dei Fadieni.

Portomaggiore non è solo storia, ma anche natura incontaminata. Chi desidera immergersi in paesaggi suggestivi può visitare l’Oasi di Porto Trava o le Anse Vallive di Porto - Bacino di Bando, zone umide di straordinario valore ambientale, dove convivono numerose specie animali e vegetali protette.