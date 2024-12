Dal centro al Gad. Giorni di controlli

Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, la polizia di Stato ha svolto tre servizi straordinari di controllo del territorio in centro (con particolare attenzione a piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare, via della Ghiara e giardini di viale Cavour) e in zona Gad (con specifico riferimento al piazzale della stazione, piazzale Castellina, vilea IV Novembre, via Ortigara, via Porta Catena, viale Cavour e zone limitrofe). In campo gli agenti delle volanti con i colleghi del Reparto prevenzione crimine. Sotto la lente anche alcune frazioni, tra cui Pontegradella e Pontelagoscuro. Durante i servizi sono state identificate complessivamente 139 persone di cui 31 con precedenti di polizia e controllati 40 veicoli.

Durante l’attività, nella serata di venerdì, i poliziotti hanno controllato in viale IV Novembre un cittadino straniero che aveva a proprio carico la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Ferrara, emesso dal questore. Per tale motivo è stato denunciato. I servizi proseguiranno la prossima settimana anche nelle frazioni, soprattutto durante la fascia pomeridiana.